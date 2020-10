Candidata no AC diz está sendo ameaçada de morte por assessores de atual prefeito

Segundo ela, após as ameaças, sua segurança foi reforçada para garantir sua integridade física

A candidata à prefeita no município de Plácido de Castro pelo PSL, advogada Joana D’arc, usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para dizer que está sofrendo ameaças de morte por parte de assessores do atual candidato à reeleição, Gedeon Barros (PSDB).

Segundo ela, após as ameaças, sua segurança foi reforçada para garantir sua integridade física. “Plácido de Castro, urgente: Acabo de reforçar minha segurança. Assessores do Prefeito Gedeon PSDB atacaram adversários tentativa de homicídio”, declarou.

