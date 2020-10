Candidato diz que, se eleito, pretende propor PL para reduzir números de vereadores

Um dos candidatos a vereador de Rio Branco pelo Podemos, Josimar Ribeiro, usou as redes sociais neste fim de semana para anunciar um projeto importante caso venha a ser eleito no dia 15 de novembro. Trata-se de cortar na ‘carne’ os gastos na Câmara Municipal.

Segundo ele, a proposta é simples: reduzir o número de vereadores, que hoje conta com 17 parlamentares. “Pretendo criar uma lei que proponha a redução do número de vereadores de Rio Branco. Hoje temos 17, recomendo que seja restrito a 15, uma redução pequena, mas, que economiza recursos públicos para outros investimentos”, declarou.

O candidato fez uma conta e disse que reduzindo apenas dois vereadores, sendo que cada um recebe R$ 30 mil mensal de verba de gabinete, a capital teria R$ 2,8 milhões economizados em quatro anos de mandato. Só com os salários a economia seria de R$ 2,3 milhões.

“Ou seja, com apenas 15 vereadores teremos um alívio de mais de R$ 5 milhões de reais. Além de gastos com gráfica, veículos (três veículos, gasto este, desnecessário) e combustível que chega a R$ 8 mil reais mensais a dois vereadores. A proposta é possível, basta ter coragem e não se corromper quando chegar no poder”, explicou.

Este ano, a câmara de vereadores chegou a cogitar o aumento no número de vereadores, no entanto, a proposta não entrou em pauta de votação.

