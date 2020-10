Candidato do PT, Zen abre mão de pedir votos no horário eleitoral para parabenizar Lula

Programa de governo

Segundo o candidato do MDB, Carlos Vinícius, de Xapuri, os outros candidatos majoritários copiaram o programa de Governo de 2016 e registraram em 2020. “Os problemas deste ano não são os de quatro anos atrás” disse o candidato durante Live.

Nível de campanha

Vinícius vem fazendo uma campanha de alto nível, talvez, até além do entendimento da população mais carente da cidade de Chico Mendes. Apostando nas redes sociais, o emedebista poderia desenvolver na reta final de campanha, um vocabulário mais popular.

Empatia

A candidata Carla Mendonça, em Xapuri, chegou a impactar com o movimento que fez durante o final de semana, principalmente no evento da Sibéria. Mas, segundo pessoas próximas, peca na falta de empatia com o eleitor. Parece ser um histórico de família, o filho foi retirado do processo por falta de bom relacionamento com a população.

Abstinência

O programa eleitoral de Daniel Zen na TV e no rádio, é um retrato fiel da abstinência de mídia vivida pelos seus principais caciques. Zen se absteve de pedir votos no horário eleitoral gratuito para mostrar vídeos sobre o aniversário do ex-presidente Lula.

Agenda

Na agenda corrida do governador Gladson Cameli de terça-feira (27), ele participou à noite da abertura do Senasp Itinerante, realizado pelo Ministério da Justiça. Cameli reforçou apoio ao secretário e coronel Paulo Cezar e falou sobre as fronteiras do Estado. O governador falou dos problemas da Amazônia, entre eles, o desafio das queimadas.

Polícia Federal

Cameli, durante encontro da Fenasp parabenizou o trabalho feito pela Polícia Federal no enfrentamento das queimadas na Amazônia, especialmente no Acre. Ele também elogiou as apreensões feitas no setor de contrabando e o tráfico de drogas.

Carreata

O atual prefeito Ederaldo Caetano fez uma carreata histórica nesta terça-feira no final da tarde. Para a deputada Vanda Milani, uma das apoiadoras presentes no movimento, o dia foi histórico e não poderia ser diferente, para ela, Caetano tirou Acrelândia das páginas policiais.

Observatório

Uma coisa o candidato Tião Bocalom não vai poder reclamar nessa eleição: recursos financeiros. PSD é o partido com maior fundo eleitoral e, ao contrário de outras campanhas – em décadas que se lança candidato – Bocalom tem material de primeira qualidade e muito café no bule para se movimentar.

Postura

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, determinou que a postura adotada pela fiscalização de feirantes seja apurada. Ela esteve na Baixada da Sobral para conhecer e conversar com seu Edi Carlos de Aquino, feirante que trabalha na região e que foi abordado de maneira equivocada pela fiscalização do município.

Aspas

“Fui acompanhar as providências e reforçar ao senhor Edi Carlos que não concordo com a postura adotada pela fiscalização. Os fiscais têm autonomia funcional e a atuação deles deve se fundamentar na legislação. Todavia, considero que, em qualquer situação, o bom senso e o respeito devem prevalecer. O caso concreto será devidamente apurado”, disse a prefeita durante conversa com seu Edi Carlos.

Andar com fé

Dona Peregrina Gomes Serra, viúva do Mestre Irineu, sempre que coloca suas bençãos sobre uma candidatura, dificilmente essa pessoa perde. Ela tomou café com Socorro Neri. As duas caminharam pelo campo conhecido como Alto Santo e admiraram as flores do jardim cuidado carinhosamente pela religiosa.

Cultura

Para Socorro Neri, a visita foi inspiradora. A educadora ficou impressionada com a força da cultura daimista. As margens do açude que faz margens com a sede da Doutrina, Neri posou para fotografias ao lado da madrinha Peregrina. Os clics foram do jornalista Altino Machado.

Tarauacá

Uma onda azul tomou conta de Tarauacá nesta terça-feira (27). Junior Feitosa e Janaina mostraram força. De carro, com bandeiras nas mãos, a pé, à cavalo, de bicicleta, motos, todos fizeram questão de mostrar sua forma de apoio a candidatura que tem apoio da senadora Mailza Gomes e do conselheiro Moisés Diniz.

Agiu rápido

Após visita aos coordenadores do “Sistema S” em Rio Branco, o governador Gladson Cameli na manhã desta terça-feira (27), no Palácio Rio Branco, oficializou a adesão ao limite de R$ 3,6 milhões do Simples Nacional e o aumento do parcelamento de débitos em até 60 meses para todas as empresas no novo “Refis”, programa que propõe facilitar a regularização de tributos em atraso de pessoas jurídicas.

