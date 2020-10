Cantor Luan Santana recebe apoio após greve de fã-clubes: “Momento delicado”

Fãs do sertanejo entraram em defesa dele após grupos de aficionados decidirem cessar as atividades

Na noite da última terça-feira (20), adoradores de Luan Santana rebateram a ação de oito fã-clubes, que decidiram cessar suas atividades, levando o nome do cantor e a tag “Estamos com você Luan” aos trending topics.

Na ocasião, o foco dessa outra parte do fandom foi demonstrar apoio ao sertanejo que, agora, investe na carreira internacional e acaba de terminar um relacionamento.

À coluna, um fã, que preferiu não se identificar por receio de sofrer represálias, informou que muitos deles são contra a paralisação e, além disso, acreditam que Luan precisa ser apoiado nesse momento.

“O pessoal que foi contra essa ideia de paralisação subiu a tag em apoio ao Luan. Nem tudo é exatamente como foi colocado. Luan vive um momento delicado. Acabou de terminar um relacionamento. Não acho que ele tenha cabeça para lidar com qualquer questão”, disse.

“Tem a carreira internacional também, ou seja, nem no Brasil ele está para resolver alguma coisa. Agora, ao meu ver, qualquer manifestação deveria ser em apoio. Ainda mais sabendo que Luan é extremamente fechado para externar os sentimentos”.

Procurada, a assessoria de imprensa afirmou que Luan Santana está no México desde domingo (18) à noite.

“Quando chegou do aeroporto, foi direto para reunião com compositores e produtores locais. A sua ausência nas redes sociais é por conta do compromisso em questão, que tem como objetivo único mostrar mais um trabalho primoroso e à altura do carinho e reconhecimento do seu público”, enviou a equipe de comunicação. [Foto de capa: Bruno Fioravanti/Reprodução]

