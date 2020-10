Carro pega fogo em via de Rio Branco após motorista sair de sorveteria

Um carro modelo Parati pegou fogo no meio da rua na tarde deste sábado (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista havia acabado de sair de uma sorveteria no bairro Aviário, em Rio Branco, quando o veículo começou a incendiar na parte da frente. Não houve feridos.

Sem conseguir pegar o extintor, o condutor acionou o CBMAC para controlar as chamas. No entanto, a parte dianteira do carro ficou danificada.

“Ainda não sabemos a causa do incêndio. Segundo o proprietário, havia realizado manutenção no motor há uns 15 dias”, informou os bombeiros em nota.

