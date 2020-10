Cauã Reymond e Mariana Goldfarb tiveram coronavírus, mas passam bem

Ocasal Cauã Reymond e Mariana Goldfarb foram infectados com o novo coronavírus. O casal já passou pela quarentena e se encontra bem. Eles não chegaram a ser hospitalizados, mas Cauã teve sintomas mais agressivos da doença.

“Eu tive os sintomas, fiz os exames, que deram positivos. Nos três primeiros dias, tive febre. Acabei tendo uma pneumonia leve, que me deixou com um pouco de tosse, mas já melhorou”, disse Cauã Reymond à coluna Ancelmo, do jornal O Globo.

“Depois de 15 dias, os exames deram negativos e eu voltei a ter vida normal. Eu tenho bons hábitos. Isso me deu uma real sensação de positividade”, completou.

O ator ainda contou como descobriu que estava infectado com a doença: “Eu descobri que estava com Covid-19 ao fazer um teste, na TV Globo, para voltar ao trabalho”.

