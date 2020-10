Centro Universitário Uninorte e município de Senador Guiomard assinam convênio para internato em Medicina

Parceria beneficiará tanto a população que reside no município quanto os alunos que estão no último período do curso

Em uma pequena solenidade ocorrida na última quarta-feira, 30, o Centro Universitário Uninorte e o município de Senador Guiomard firmaram parceria para que o Estágio Rural dos estudantes do curso de Medicina da instituição seja realizado. Este acordo permitirá que os alunos tenham experiências novas e diferenciadas, visto que a maior parte da prática desses discentes foram feitas em Rio Branco.

Para a pró-reitora Acadêmica, Vanessa Igami, é muito importante proporcionar essa vivência aos acadêmicos. “Nós estamos inserindo esses alunos em uma realidade diferente da que eles estão acostumados. Com certeza irão somar com os profissionais de saúde que trabalham no município”, argumenta.

Estavam presentes na solenidade o reitor do Centro Universitário Uninorte, Ricardo Leite; a subprocuradora do município de Senador Guiomard, Aldelaine Camilo; a pró-reitora Acadêmica, Vanessa Igami; a coordenadora adjunta do curso de Medicina, Ana Flávia.

