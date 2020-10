Cielo oferece vagas de emprego no Acre e em outros estados na área comercial; confira

“A Cielo procura profissionais com muita energia, foco no resultado, na satisfação dos clientes"

Com objetivo de ampliar sua equipe comercial, a Cielo, empresa de pagamentos eletrônicos, abriu mais de 480 vagas para o cargo de consultor de negócios. As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do Brasil.

Os pré-requisitos são: ter carro próprio e CNH B válida e regularizada e disponibilidade para viagens na região de atuação (exigida em regiões específicas). Experiência no mercado de cartões/adquirência é um diferencial.

A companhia oferece vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, previdência privada e seguro de vida. Além de remuneração variável mensal, há remuneração variável anual (PPR).

As vagas na Cielo são para trabalhar nos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Manaus, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal.

De acordo com assessoria de imprensa, o profissional dessa posição tem um papel fundamental na prospecção, ativação, gestão de carteira e fidelização de clientes do varejo, contribuindo diretamente para os resultados da companhia.

O dia a dia desse profissional conta com visitas aos clientes; atendimento de uma meta diária de prospecção, venda de serviços e de produtos; execução das estratégias de vendas para alavancagem de resultados; gestão de carteira de clientes com perfil varejo; networking comercial e ações de fidelização (pós-venda e visitas periódicas); e recuperação de clientes.

“A Cielo procura profissionais com muita energia, foco no resultado, na satisfação dos clientes e, acima de tudo, apaixonado pela área comercial, com a pretensão de inovar e protagonizar transformações nesse momento difícil, mas histórico para o mercado”, diz o presidente Paulo Caffarelli.

Como se inscrever nas vagas de emprego da Cielo

Os interessados devem cadastrar currículo no site https://lnkd.in/dMDcUFe até o dia 23 de outubro. O processo de seleção será totalmente virtual e conta com a fase de seleção de currículos, testes e dinâmicas em grupo. Os selecionados passarão por uma trilha de treinamentos.

