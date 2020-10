Cinco dias após o início da campanha, 4 candidatos a vereador já renunciaram no Acre

A campanha mal começou e já tem candidato que resolveu garantir seu lugar na balsa para Manacapuru. Com apenas cinco dias de disputa, quatro candidatos a vereador já renunciaram, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cassia Gama e João Pretinho são dois deles. Ambos moram em Mâncio Lima, a cidade mais ocidental do país, e pertencem do Republicanos.

Os outros dois são de Marechal Thaumaturgo, um dos quatro municípios isolados por terra. Antonio Leoncio é do PSD e Dema Vale, do Solidariedade.

Os quatro ex-candidatos aparecem no sistema do TSE como inaptos por motivo de renúncia e não mais poderão ter seus números digitados nas urnas no dia 15 de novembro.

