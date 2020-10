Cine Teatro Recreio anuncia retorno das atividades com mostra cinematográfica

O Projeto Cine Teatro Recreio AC anunciou, através de suas redes sociais, que retornará em breve com nova mostra cinematográfica. O Projeto é responsável por exibições de curtas, longas-metragens e produções nacionais e acreanas.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o projeto foi renomeado para Cine Teatro recreio ACvirtual. As exibições estavam sendo realizadas online, e apesar das dificuldades enfrentadas, disponibilizaram vários filmes no cartaz virtual.

PUBLICIDADE

A nova mostra, baseada no Festival de Cinema Francês VARILUX 2020, não teve data divulgada. Sabe-se, contudo, que entre as obras cinematográficas selecionadas, serão exibidas: “A Febre”, “Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo”, “Fale com as abelhas”, “Tel Aviv em Chamas”, “Macabro” e “Apocalypse Now: Final Cut”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários