CNN Brasil confunde senador Chico Rodrigues com jornalista Chico Pinheiro

A CNN Brasil cometeu uma gafe daquelas na tarde desta quinta-feira (15). O canal de notícias confundiu o âncora Chico Pinheiro, da Rede Globo, com o senador Chico Rodrigues (DEM), flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca.

O erro ocorreu durante o noticiário ‘Visão CNN’, comandado por Evandro Cini e Tainá Falcão. Embora os jornalistas tenham citado o nome do senador na chamada da matéria do repórter Cassius Zeilman, o nome que aparecia na tela era o do âncora global.

A equipe demorou alguns minutos para perceber a falha e corrigir o erro.

Na quarta-feira (14), Chico Rodrigues, vice-líder do governo no Senado, foi alvo de uma operação para combater um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Ele foi afastado do cargo por 90 dias. [Foto de capa: Reprodução]

