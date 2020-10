Colunista diz que ministro do Meio Ambiente ameaça matar Chico Mendes pela 2ª vez

Um dos colunistas políticos mais prestigiados do país, Bernardo Mello Franco, do O Globo, disse, em sua coluna deste domingo (4), que o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles ameaça matar pela segunda vez o líder seringueiro e ambientalista acreano Chico Mendes, assassinado por um fazendeiro no Acre em dezembro de 1988.

No final da semana passada, Salles criou um grupo de trabalho para estudar a fusão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão que homenageia o patrono do meio ambiente brasileiro nascido e criado em Xapuri.

“Na semana em que removeu a proteção a manguezais e restingas, o ministro Ricardo Salles avançou mais uma casa no desmonte dos órgãos ambientais”, disse, ao criticar a proposta do ministério de extinguir do ICMBio.

A estatal tem, entre suas funções, administrar áreas protegidas, como parques nacionais e reservas extrativistas, esta última idealizada por Chico Mendes para garantir o modo de vida dos extrativistas e pôr fim aos conflitos por terra que culminaram na morte do ambientalista. No Acre, o ICMBio gerencia dez desses territórios.

“Chico Mendes era um herói da floresta, reconhecido pela ONU como líder global na defesa do meio ambiente. Foi assassinado em 1988, a mando de um fazendeiro. Ao propor o fim do instituto batizado com seu nome, Salles ameaça matá-lo pela segunda vez”, diz Franco.

No começo do ano, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, Salles desdenhou de Chico ao dizer que conhecê-lo não fazia diferença.

