Colunista acusa policial penal de Sena de homofobia e abre processo na Justiça

O colunista social do ContilNet, Douglas Richer Queiroz, moveu na Justiça um processo contra o agente penitenciário Valdimar Jardim, de Sena Madureira, por comentários ofensivos no Facebook.

Tudo começou quando o jornalista compartilhou, em meados de setembro, em seu perfil na rede social, uma notícia em que a cantora evangélica Ana Paula Valadão dizia que o vírus HIV foi mandado para punis gays.

Foi quando, nos comentário, o servidor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) reforçou a opinião criminosa da artista gospel. “A depravação, a vida desregrada estava de mais, e Deus e um Deus de amor, mas puni os maus, os desobediente”, escreveu – nas aspas, a reportagem manteve os erros de português do funcionário público.

O colunista rebateu dizendo que não valeria a pena gastar a paciência com “bárbaros”. Afirmou ainda que, para pessoas como Valdimar, Deus não existe mais. “Muita religião, bandeira e pouca fé”.

Depois disso, o agente perdeu o controle e partiu para a baixaria. “Douglas Richer Queiroz tu está ficado abestado, o.ha o respeito moleque, vc desaprendeu respeitar homem. Irei dialogar com vc pessoalmente, pois vc saber que deste criancinha vc era viado, e nem por isso, eu nunca lhe desrespeitei”.

No processo, Douglas afirmou que o comentário de Jardim deixou traumas. “Senti-me humilhado, ferido, exposto e minha vida íntima e sexual sendo visualizada para mais de 6 mil pessoas. Usou minha memória infantil para abalar mais ainda o meu psicológico”.

O reclamante pede R$ 10 mil de indenização pelos comentários ofensivos e preconceituosos, que ainda se encontram publicados na postagem, sem um pedido de desculpas.

