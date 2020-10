Com crescimento de Socorro, candidatos começam a descer nível de debate nas eleições

Na rua vestindo verde

Depois que a coluna chamou atenção para ausência dos irmãos Viana na campanha de Daniel Zen para a prefeitura, Jorge Viana (JV) foi visto em duas caminhadas. No São Francisco, parte alta da cidade, JV usava uma blusa verde, abandonou o tradicional vermelho.

PUBLICIDADE

Amnésia

O candidato petista Daniel Zen deve estar acometido de amnésia. Quando fala que o Depasa está inoperante propositalmente, para terceirização, esqueceu que durante quase 20 anos, a gestão do órgão foi do partido dele, o PT.

Transferência

Foi o PT quem transferiu a gestão da água que era municipal para o estado. Zen parece apostar na curta memória do eleitor para descer a lenha no órgão. Como Salvador da Pátria, Zen disse que vai resolver o problema da água, coisa que ele não ajudou a fazer em 20 anos.

Nível baixo

Com o crescimento de Socorro Neri, os candidatos começam a descer o nível de debate nas eleições. Emedebistas e tucanos começam uma verdadeira batalha de facções pelas redes sociais. E ainda tem gente com coragem de dizer que o gabinete do ódio foi instalado no Palácio Rio Branco!

Não perde uma

O vice-governador Major Rocha, agora no PSL, como não perde uma cizânia, já gravou vídeo atacando Roberto Duarte. Impressiona como alguns políticos ciscam pra fora, esquecem que temos uma campanha em dois turnos.

Virou

A prefeita Socorro Neri, segundo do Datacontrol, virou o jogo. Já aparece em primeiro lugar nas intenções de votos. A pesquisa rodou em várias regionais de Rio Branco e ouviu 1.004 pessoas.

Prestígio

Detalhe, o Data Control acertou todas as últimas pesquisas nas últimas eleições. Em 2018, foi preciso até na diferença de votos entre Gladson Cameli e Marcus Alexandre. Tem prestígio. É continuar com o time em campo.

Números

Nos resultados da análise estimulada, a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, tem 27,2% de intenções de votos; Minoru Kinpara tem 21,1%; Tião Bocalom surge com 15,7%; Roberto Duarte com 10,3%; Daniel Zen com 3,0%; Jarbas Soster com 1,5%; Jamil Asfuri com 0,6%. 8,8% dos entrevistados responderam nulo e 11,9% não sabem.

Volume de campanha

Pesquisa retrata uma análise de momento. Verdadeiramente, Socorro Neri tem apresentado maior volume de campanha nos bairros. Enquanto que, o candidato tucano, em rota de colisão com o MDB, vem descendo ladeira abaixo.

Petecão

Bem ao seu estilo, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) entrou de vez na campanha do Bocalom. Foi para a telinha gravar mensagem, está nos programas de rádios. O discurso é aquele mesmo, populista, em tom de brincadeira. Funcionou nas suas campanhas, será que funcionará com Bocalom?

Mostrando a cara

A deputada federal Mara Rocha também caiu em campo na campanha de Minoru Kimpara. Na TV e no Rádio, a coordenação de campanha aposta no prestigio da deputada para angariar mais apoio a eleição tucana em Rio Branco.

Lembrança

Durante a solenidade com o ministro Onix Lorenzoni, o senador Marcio Bittar lembrou que em 2018, quando estava tecnicamente empatado nas intenções de votos com o então senador Jorge Viana, pediu para Lorenzoni solicitar do então candidato a presidência, Jair Bolsonaro, para gravar um vídeo em apoio a sua candidatura.

Funcionou

Segundo Bittar, Bolsonaro que estava em Porto Velho e viria para o Acre, gravou o vídeo e o apelo deu certo. O senador acreano tem uma relação muito próxima com Lorenzoni, que é pessoa da alta confiança do presidente Jair Bolsonaro.

Não é candidato

Bittar e Gladson Cameli desfrutam de um momento ímpar. Na solenidade de ontem na Biblioteca Pública de Rio Branco, o senador deixou claro que Cameli é seu candidato à reeleição. Na troca de elogios, o governador pediu para Bittar apadrinhar a vinda de uma empresa para o Acre. “Preciso gerar emprego e renda” disse o governador.

Ajuda

Enquanto Marcio Bittar faz seu trabalho em Brasília, no Senado Federal, a sua esposa Marcia Bittar cumpre agenda em Rio Branco com o candidato à Prefeitura, Roberto Duarte (MDB).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários