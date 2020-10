Com jogares com covid, Estrelão tem quatro baixas para encarar o Vilhenense-RO neste sábado

Quarto colocado no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D e 42% de aproveitamento em jogos fora de casa, o Rio Branco mede forças na tarde deste sábado (31), às 16h de Brasília, no estádio Portal da Amazônia, na cidade de Vilhena-RO, diante do Vilhenense.

O técnico Walter Clay perde para o compromisso o quarteto formado pelos jogadores: Mumu(zagueiro), Ramon (volante), Guilherme Campana (meia) e Vandinho (atacante). Guilherme Campana cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Ramon está lesionado. Mumu e Vandinho testaram positivo para covid-19. O meia William e o meia-atacante recém-contratado Luizinho reforçam a equipe estrelada na partida deste sábado contra o Vilhenense-RO.

PUBLICIDADE

A respeito da partida, o técnico estrelado não espera jogo fácil. Segundo ele, a viagem cansativa ao local do jogo e o fato de jogar na casa do adversário serão os obstáculos a ser superados para o time conquistar nova vitória em território rondoniense. Sobre os desfalques para o compromisso deste sábado, o comandante estrelado explicou que, apesar das características diferentes dos atletas substitutos, o importante será a obediência tática. “Vamos manter nossa concentração para que a gente chegue lá com muita alegria e consiga esses três pontos, que são muito importantes para o Rio Branco-AC”, comentou o técnico Walter Clay.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários