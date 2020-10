Com liderança de Manuela d’Ávila, segundo lugar em Porto Alegre segue embolado

Candidata mantém-se na liderança com 27%; o prefeito Nelson Marchezan Junior está empatado com José Fortunati e Sebastião Melo

A duas semanas do primeiro turno das eleições, a disputa pela segunda vaga no segundo turno em Porto Alegre segue embolada. A ex-deputada Manuela d’Ávila (PCdoB) continua líder nas pesquisas de intenção de voto, conforme sondagem Ibope divulgada nesta quinta-feira (29).

Ela aparece com 27% e, empatados tecnicamente no segundo lugar, estão Nelson Marchezan Júnior (PSDB), 14%, Sebastião Melo (MDB), 14%, e José Fortunati (PTB), 13%.

PUBLICIDADE

A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Essa é a segunda rodada do Ibope para a eleição em Porto Alegre. A primeira pesquisa foi em 5 de outubro. O cenário pouco mudou desde lá. Na sondagem anterior Manuela teve 24%, Fortunati 14%, Melo 11% e Marchezan 9%.

Manuela é a principal liderança da esquerda. Pela primeira vez, o PT não lançou candidato a prefeito. Entre os representantes do centro político, estão Fortunati e Melo. Na direita conservadora, aparecem Marchezan, disputando espaço do bolsonarismo com Paim e Nagelstein.

A pesquisa ouviu 805 eleitores entre os dias 23 e 29 de outubro. Ela foi contratada pela RBS Participações. Brancos, nulos e não responderam somaram 16%. [Capa: Jorge William/Agência O Globo]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários