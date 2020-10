Com quem Neymar já ficou? Craque revela affairs com famosas

Neymar revelou no jogo “Pego, Penso e Passo”, do canal de Matheus Mazzafera, nome das famosas que já se envolveu. Na lista, o jogador do Paris Saint-Germain admitiu já ter trocado beijos com MC Mirella, admitiu ter ficado com Giovanna Lancellotti e falou da ex-namorada, Bruna Marquezine. Confira!

Neymar abriu o jogo sobre sua vida amorosa em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no Youtube. Na brincadeira “penso, pego e passo”, o jogador do Paris Saint-Germain revelou uma lista de famosas que já se envolveu e reagiu ao se deparar com o nome de Bruna Marquezine, sua ex-namorada e com quem terminou o relacionamento há exatamente dois anos. “Essa não tem P na resposta pra ela. Já amei e já foi”, comentou ele, alvo de racismo em campo em jogo contra o Olympique de Marselha.

NEYMAR ADMITE JÁ TER FICADO COM GIO LANCELLOTI: ‘PEGO DE NOVO’

Neymar admitiu já ter ficado com Anitta, mas assegura que foi história do passado. “É minha amiga. A gente já se pegou, mas hoje viramos amigos” explicou. Os dois se reencontraram recentemente por Ibiza, nas férias do craque e eurotrip da patroa. Giovanna Lancellotti sempre foi alvo de especulação dos internautas quando o assunto são affair de Neymar. “A Gio eu pego muito”, disse, aos risos. “Já peguei, mas hoje em dia somos amigos”, esclareceu. “Mas pego de novo”, ponderou, dando gargalhadas.

NEYMAR DIZ QUE CLEO É ‘SONHO’ E DISPENSA MANU GAVASSI

Neymar disse que Cleo é “clássica” e seu “sonho desde criança”, enquanto Manu Gavassi foi dispensada por ele na brincadeira. “Passo”, declarou. A intérprete de “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim” é uma das melhores amigas e possui projetos com sua ex Bruna Marquezine. O irmão de Rafaella Santos, em meio ao jogo, disse estar mais tranquilo. “Estou ficando velho, já foi esse negócio de sair pegando. Acabou. Agora estou mais sossegado”, avisou.

JOGADOR DO PSG JÁ FICOU COM MC MIRELLA E TATI ZAQUI

No universo do funk, Neymar declarou ser amigo de Jojo Todynho e disse pensar sobre MC Mirella, as duas estão confinadas na 12ª temporada de “A Fazenda”. “Minha amiga também, mas já peguei”, admitiu. Outra MC é Tati Zaqui. O jogador disse pensar, mas o romance já foi revelada por ela em entrevista: “A gente ficou. Eu estava solteira e ele também. Foi bom. Eu só não falei no momento porque ele estava no Brasil e tudo que ele fazia virava notícia. Neguei que fiquei para não falarem que eu queria fama em cima dele. Quero aparecer por mérito meu e do meu trabalho”, falou a artista ao “F5”.

NEYMAR NEGA AFFAIR COM EX DE ZÉ FELIPE: ‘NUNCA PEGUEI’

Neymar deu fim aos rumores de affair com Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe. “Ela é minha amiga, pô. Nunca peguei e pensaria porque a gente amigo. Para estragar o que é amizade, às vezes não vale a pena. Na Isa, eu pensaria”, explicou. Recentemente, o jogador trocou alfinetadas a respeito do namoro do sertanejo com Virgínia Fonseca e levantou polêmica nas redes sociais. Gabi Martins e Aline Riscado entraram na lista do “Penso” de Ney, enquanto Carol Peixinho está dentro de sua aprovação. “Pego”, completou. No fim, ele minimizou: “Gente, não levem à sério. É só pra descontrair”

VEJA VÍDEO COMPLETO!

