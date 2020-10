Com regressão para fase laranja, igrejas e restaurantes voltam a ser fechados em cidades do AC

As atividades que estavam liberadas na Fase Amarela, nos municípios do Alto Acre, estão novamente proibidas, de acordo com a decisão do Comitê do Pacto Acre sem Covid.

Isso porque as cidade retornaram a fase laranja, após o aumento significativo no número de novos casos e internações por confirmação ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) na região.

Além da impossibilidade de realizar eventos religiosos, restaurantes e pizzarias devem voltar a funcionar só por delivery e drive-thru, sem receber público. Parques, quadras, centros escolas de formação também estão proibidos de funcionar.

Os demais municípios permanecem na bandeira amarela (Atenção). O anúncio foi feito pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. Esta foi a décima divulgação da classificação do nível de risco desde a criação do Pacto Acre sem Covid, em meados de abril.

Uma nova avaliação acontecerá no dia 13 de novembro para saber se o estado permanece, retrocede ou avança de faixa.

