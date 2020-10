Concurso IBGE: edital com 6.500 vagas previstas para 2021

Os candidatos interessados na abertura de algum concurso IBGE (seleção simplificada para temporários) ganharam no dia 11 de setembro de 2020 uma excelente notícia: saiu a portaria ministerial nº 20.388/2020, autorizando a abertura de 6.500 novas vagas temporárias!

De acordo com o documento do Ministério da Economia, esses servidores serão contratados a partir de janeiro de 2021 para “operacionalização das pesquisas permanentes de natureza estatística e geocientífica do IBGE”.

Portanto, bem antes do prazo final da portaria (seis meses contados a partir de 11 de setembro de 2020) deverá ser lançado o edital.

