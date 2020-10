Concurso Marinha Saúde é retomado! Provas serão aplicadas em novembro

A Marinha do Brasil divulgou o novo cronograma do concurso para a área da Saúde

Após seis meses de suspensão, o concurso Marinha para a área da Saúde tem uma nova data para as provas! A informação foi publicada nesta sexta-feira, 16, por meio do Diário Oficial da União.

De acordo com o novo calendário, os candidatos farão os exames objetivos e a redação no dia1º de novembro. As provas digitalizadas e os gabaritos preliminares serão divulgados na primeira quinzena do mesmo mês.

Já o cronograma para as próximas atividades ainda será definido. Além disso, também foram incluídas no edital algumas disposições especiais devido à pandemia de Covid-19. Confira abaixo:

Caso o Poder Público estabeleça restrições relacionadas à pandemia, que impeçam a realização de qualquer das etapas do concurso nas localidades relacionadas no Anexo I do edital, os candidatos poderão ser remanejados para outra cidade, a critério da Administração Naval.

Durante os eventos presenciais, as OREL adotarão todas as medidas necessárias para proteger os candidatos e os demais participantes do concurso, para evitar a propagação da Covid-19.

⇒ Isso incluirá medição de temperatura corporal; uso obrigatório de máscara de proteção; separação dos candidatos que demonstrem alguma condição indicadora de caso suspeito; e a adoção de medidas para evitar aglomerações. Os candidatos que se negarem a cumprir as medidas de proteção contra a Covid-19, descritas acima, serão eliminados do concurso.

O concurso Marinha Saúde estava suspenso desde abril, em virtude da pandemia. Inicialmente, as provas seriam aplicadas na primeira quinzena de maio.

A seleção contempla dois editais: para o quadro de cirurgião-dentista (CSM-CD 2020) e para o quadro de médicos (CSM-MD 2020).

Vale lembrar que, em agosto, mesmo estando suspenso, o concurso teve o número de vagas ampliado para o quadro de médicos. Agora, esse edital conta com 50 vagas. Antes, eram 23.

Dessa forma, o concurso passa a oferecer 54 oportunidades, sendo quatro para cirurgião-dentista e 50 para o quadro de médicos.

Saiba como serão as provas do concurso Marinha Saúde

Agora, todos os inscritos no concurso para o quadro de saúde da Marinha farão as provas objetivas e a redação no dia 1º de novembro. A etapa tem caráter eliminatório e classificatório.

O exame será composto por 50 questões elaboradas de acordo com o conteúdo programático que consta no anexo III do edital de abertura de ambas as seleções.

As seleções dos candidatos também serão feitas por Eventos Complementares (EVC), constituídos de:

Verificação de Dados Biográficos;

Inspeção de Saúde;

Teste de Aptidão Física de Ingresso;

Avaliação Psicológica;

Verificação de Documentos; e

Prova de Títulos.

Com exceção da prova de títulos, que tem caráter classificatório, todas as demais etapas complementares são de caráter eliminatório.

Remuneração do concurso Marinha pode chegar a R$8,6 mil

O candidato aprovado e classificado na seleção inicial do concurso Marinha para Corpo da Saúde realizará o curso de formação (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

Durante o curso, o guarda-marinha receberá remuneração de R$8.671,32, sendo R$6.993 de soldo militar, R$1.328,67 de adicional militar e R$349,65 de adicional de compensação por disponibilidade militar.

Ao decorrer do CFO, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 17 semanas. O CFO terá duração de, aproximadamente, 31 semanas.

Durante esse tempo o candidato ficará sujeito ao Regulamento e ao Regimento Interno do CIAW e à Legislação vigente aplicada a todos militares da ativa das Forças Armadas.

O ingresso no Corpo de Saúde da Marinha ocorrerá no posto de primeiro-tenente, após o candidato obter a aprovação em todas as fases da seleção inicial e ter sido aprovado em todas as fases do CFO.

Puderam se inscrever candidatos brasileiros natos, de ambos os sexos, que tenham de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2021.

Além disso, é preciso estar em dia com as obrigações civis e militares, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, entre outras exigências.

Resumo do concurso Marinha para Saúde:

Órgão: Marinha

Admissão: Corpo de Saúde Marinha (CSM-Md)

Vagas: 54

Requisito: nível médio

Inscrição: 09/03/2020 a 23/03/2020

Provas: 1º de novembro

(Foto de capa: Reprodução)

