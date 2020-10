Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta segunda-feira

A assessoria de comunicação dos candidatos à prefeitura de Rio enviaram nesta segunda-feira (5) a agenda de campanha marcada por reuniões.

Jarbas Soster (Avante) inicia a agenda no período da tarde com reunião com moradores do bairro da Paz e no Bairro Joafra. Às 16h fará uma visita aos moradores do bairro Mocinha Magalhães e com lideranças e moradores do Bairro Tancredo Neves. À noite, reunião com moradores do bairro Tangará.

O candidato Jamyl Asfury (PSC) realizará pela manhã uma caminhada no Bairro João Eduardo. À tarde, fará visita a empresários do ramo cerâmico, e à noite reunião com lideranças.

Tião Bocalom (Progressistas) fará das 7h às 9h uma reunião com a equipe da campanha, em seguida, reunião com Liderança Estudantil. Pela tarde, reunião com lideranças comunitárias. Já a noite, tem reunião com lideranças no bairro Airton Sena.

O candidato Roberto Duarte (MDB) realizará gravação do material de campanha, reunião de alinhamento e planejamento de campanha. O candidato também fará adesivaço no semáforo da AgroBoi, na Av. Ceará, às 7h; e no semáforo da Seis de Agosto, na Via Chico Mendes, às 17h.

Minoru Kinpara (PSDB) terá uma agenda interna com apoiadores (portas fechadas). A tarde a partir das 14h30, no PSDB: conversas com lideranças e candidatos a Vereadores. Das 18h até 19h, realizará uma reunião no Ramal da Palheira (conhecido como ramal do Canil), e das 19h30 até 20h30, encerra com reunião no Bairro Primavera.

A agenda de Socorro Neri (PSB) e Daniel Zen (PT) não foram enviadas à reportagem.

