Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira

Foi disponibilizado nesta sexta-feira (2) a agenda dos candidatos à Prefeito de Rio Branco. Dentre as atividades, estão: agenda cultural, visitas em bairros e gravação de material de campanha.

A reportagem informa que apenas a assessoria de Tião Bocalom (Progressistas) não enviou agenda.

A prefeita Socorro Neri (PSB) terá agenda com apoiadores institucionais na Prefeitura. No início da noite, ela irá gravar programa eleitoral e inaugura comitês nos bairros da capital.

O candidato a prefeito de Rio Branco, Daniel Zen (PT), recebe professores pela manhã e ao longo do dia cumpre agenda com vereadores. Daniel finaliza a sexta-feira no Centro Cultural Cordão de Ouro.

O Candidato Jarbas Soster (Avante) estará em campanha durante todo o dia em vários bairros da cidade.

Jamyl Asfury (PSC) fará na parte da manhã uma caminhada no bairro Tancredo Neves. Já pela parte da tarde, terá uma reunião com as lideranças e. À noite será o lançamento de candidaturas para vereador.

O candidato Roberto Duarte (MDB) realizará a gravação do material de campanha, caminhada da Mudança no Bairro São Francisco, visitas ao bairros. Já a tarde, reunião de alinhamento e planejamento de campanha e visitas com candidatos a vereador. No período da noite, haverá visitas aos apoiadores.

