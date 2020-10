Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta terça-feira

Foi divulgada na manhã desta terça-feira (27) a agenda dos candidatos a prefeitura de Rio Branco. Dentre as atividades estão: caminhadas, bandeiraços, panfletagens, visitas e reuniões.

Apenas a candidata Socorro Neri (PSB) e Jarbas Soster (Avante) não enviaram agenda

PUBLICIDADE

Tião Bocalom (Progressistas) terá reunião com empresários, bandeiraço na Via Chico Mendes, caminhada na Via Chico Mendes, reunião com liderança, reunião com liderança no Ramal Santa Clara, panfletagem no Manoel Julião, reunião com empresários, bandeiraço na Rua Valdomiro Lopes (concentração: rotatória de entrada para o bairro Manoel Julião), encontro das mulheres progressistas no Comitê central, reunião com liderança – Ramal da Garapeira.

O candidato Roberto Duarte (MDB) terá em sua agenda gravação de programa eleitoral, reuniões em empresas, visita ao Bairro Conquista, reunião com servidores da Assermurb, visita aos bairros São Francisco e Vitória e encerra com visita aos bairros Geraldo Fleming e Conquista com candidatos a vereador.

Daniel Zen (PT) inicia o dia visitando o comércio da Via Chico Mendes e segue a tarde em caminhada nos bairros Alto Alegre e Montanhês. Zen finaliza o dia com apoiadores no bairro 06 de agosto.

Já Jamyl Asfury (PSC) realizará visitas com lideranças em empresas, reunião no Wilson Ribeiro e no bairro Adalberto Aragão.

Minoru Kinpara (PSDB) terá reunião com apoiadores, agenda interna, reunião nos bairros com candidatos a vereadores, entrevista.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários