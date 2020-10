Confira os cliques da diplomação de Léo de Brito e Pedro Longo na coluna da Jackie

Tribunal Regional Eleitoral do Acre diplomou, na sexta-feira (2), Leonardo de Brito (PT) e Pedro Luís Longo (PV) eleitos, respectivamente, para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Acre

B-Day do Jorge Viana

O aniversariante do dia 20 de setembro foi o querido Jorge Viana. Além de ser um político com um legado histórico de dedicação ao Estado do Acre, como Governador (por dois mandatos), Prefeito e Senador da República; ele ainda é palestrante, consultor e atleta. Super conectado, ele surfa muito bem nas ondas das redes sociais e faz sucesso com as suas postagens, falando sobre assuntos pontuais ou sobre o atual cenário político, participando de corridas, cuidando da horta, fazendo pratos em sua cozinha ou simplesmente em um momento “avô”. Ele é um acontecimento. Merece todo o nosso respeito e reverência. Parabéns!

Viveiro Capim Santo foi inaugurado

Uma boa notícia durante a pandemia! As empresárias Fabíola Pinheiro e Suely Muniz, que são primas de primeiro grau, inauguraram no dia 22, no térreo do Pinheiro Palace Hotel, o Viveiro Capim Santo, com uma proposta diferenciada. No local funciona um showroom, com diversos tipos de plantas, entre as quais se destacam as kokedamas, plantas aéreas de origem japonesa, muito usadas em paisagismo de interiores.

***

O coquetel inaugural seguiu os protocolos da OMS. O showroom do Viveiro Capim Santo fica aberto de segunda a sesta, feira, de 15 às 18h; e no sábado, de 9 às 13h. O endereço da casa é no térreo do Pinheiro Palace Hotel (antiga Latam), no centro da cidade.

As empresárias Fabíola Pinheiro e Suely Muniz

A promoter Meyre Manaus entre as primas Suely Muniz e Fabíola Pinheiro

As misses Sayonara Moura e Luci Mattos com a modelo internacional Rita Diniz

Arranjo verde e uma kokedama feita com musgos e a árvore da felicidade

Visagismo capilar

A consultora e coach de imagem Nayama Pontes cortou os cabelos no Salão Inove – Beleza & Bem-Estar essa semana, na força do primeiro dia da lua cheia, e mostrou o resultado em suas redes sociais. Especializado em visagismo capilar, o cabeleireiro César Maia afirma que “o corte de cabelo cria uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, em conformidade com as suas características físicas e princípios da linguagem visual”. Segundo ele, o visagismo revela a identidade da pessoa e coloca a imagem em sintonia com o modo de vida dela.

***

Para conhecer os serviços oferecidos pelo salão siga o Instagram @salaoinoveac. Informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Para agendar seu horário ligue para (68) 98105-0610.

Culinária diferenciada

Com pratos da culinária regional e as deliciosas criações pela Chef Socorro Jorge, que enaltecem a gastronomia acreana, o restaurante Point do Pato está com atendimento presencial, obedecendo todos os protocolos, e oferece também o serviço delivery. Os pedidos de pratos regionais e exóticos podem ser feitos pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414. Maravilhosos!

Candidata de novo

Após passar um tempo em Lisboa-Portugal estudando Designer e afastada do cenário político, Aryanny Cadaxo retornou e colocou seu nome à disposição de um novo partido, o PSDB, para disputar uma vaga à Vereadora de Rio Branco. Ela foi vereadora por dois mandatos, de 2004 a 2012, e faz parte de um time de mulheres que não tem medo de defender seu ponto de vista. Entre as suas bandeiras estão o amor e respeito ao próximo e a defesa do direito das crianças, das mulheres, dos idosos e do meio ambiente.

Happy day

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a colunista social Kelly Kley, que apagou velinhas no dia 30 de setembro, na força da primavera. A celebração foi discreta, em família, como pede o momento.

Idade nova

A aniversariante do próximo dia 7 é a minha irmã Emilienne Mello Tesinari, a Emi, que celebrará a data em família, em razão do isolamento social. Na foto, ela com o marido Edson Tessinari.

Dia das Crianças na Nada Básica

Com a proximidade do Dia das Crianças, começa a correria dos pais e familiares para a compra dos presentes dos pequenos. Para esse dia, a Nada Básica trouxe muitas opções diferenciadas de brinquedos. Para conferir as opções basta acessar o Instagram @nadabasica.ac ou solicitar informações pelo WhatsApp (68) 99209-1626.

Colo de mãe

A colunista social Roberta Lima está vivendo dias felizes com a companhia de sua filha caçula Karenna Lima. Ambas já estão saudosas porque a designer retornará à Fortaleza-CE no próximo dia 10, devido a compromissos de trabalho. Não há nada melhor do que colo de mãe!

Coffee Sense

O Boticário lançou recentemente as duas versões de Coffee Sense! Coffee Sense Woman combina o ativador do desejo com notas rústicas do Labdanum, a sensualidade das rosas e o toque picante do gengibre. Já Coffee Sense Man traz uma receita envolvente do ativador do desejo com notas especiadas e nuances amadeiradas. Além de veganas, as fragrâncias têm frascos de vidro reciclado, o que significa 76,5 toneladas a menos de vidro no meio ambiente. A linha Coffee Sense traz ainda o Gel Hidratante Corporal na fragrância Woman, com textura perfeita para massagem, e o Shower Gel 2 em 1, na versão Man, que pode ser usado como sabonete e shampoo. Ambos possuem embalagem produzida com plástico vegetal. As novidades podem ser adquiridas sem sair de casa e com toda segurança pelo WhatsApp, no número 0800 744 0010, número real e seguro.

Match Juventude dos Fios

O Boticário lançou também a linha Match Juventude dos Fios, para revitalizar cabelos brancos naturais e brancos tingidos, com fórmula que deixa os fios cinco anos mais jovens já na primeira aplicação. Com certeza tecnologia de ponta, a linha deixa os fios mais encorpados, menos quebradiços, com mais brilho, maciez e volume para desfilarem por aí. Os produtos são Shampoo Anti-Idade Desamarelador Match Juventude dos Fios Brancos Naturais, Shampoo Anti-Idade Match Juventude dos Fios, Spray Volumador Match Juventude dos Fios e Máscara Anti-Idade Match Juventude dos Fios. Deu branco? Deu match! #MatchJuventudeDosFios

Sophie Miraculous para o Dia das Crianças

A novidade de Sophie colônia, do Boticário, é a Miraculous, uma edição limitada inspirada na personagem mais destemida e poderosa do momento. Combina com meninas cheias de personalidade forte, aventureiras e que amam se divertir. Que tal salvar o mundo enchendo ele de amor e com cheirinho de melancia? Uma linda dica para o Dia das Crianças.

11ª edição do Prêmio de Jornalismo do MPAC

Estão abertas as inscrições para o 11º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que este ano será realizado no formato virtual, em razão da pandemia. O tema desta edição é “O papel do MP acreano no combate ao coronavírus”. O objetivo é reconhecer e estimular a atuação da imprensa como difusora de informação, de transformação social e formadora de opinião.

***

O concurso vai premiar os melhores trabalhos jornalísticos cujas pautas estejam relacionadas com a defesa dos interesses da sociedade e que envolvam a Instituição.

Além do formato, que será virtual, o 11º Prêmio de Jornalismo do MPAC traz outras novidades. Foram incluídas novas mídias, como podcasts e trabalhos publicados em redes sociais, com o intuito adequar a premiação às novas formas de fazer jornalismo.

Premiação

Serão premiados trabalhos veiculados por web sites, jornais e emissoras de rádio e televisão e também nas mídias sociais, de 17 de março a 30 de novembro de 2020. A categoria Mídia Audiovisual contempla Telejornalismo, Radiojornalismo e Podcasts; já a Mídia Escrita, agregou o Jornalismo Impresso e o Webjornalismo; na categoria Imagem, além do Fotojornalismo, poderão ser inscritos trabalhos divulgados por jornalistas profissionais em Redes Sociais, e ainda as categorias Destaque Acadêmico em Jornalismo e Destaque Acadêmico em Publicidade, que este ano também vão receber premiação em dinheiro.

***

As inscrições vão até o dia 30 de novembro, e podem ser feitas no site premiodejornalismo.mpac.mp.br. Cada profissional poderá inscrever até três trabalhos diferentes. O Prêmio de Jornalismo é promovido pelo Ministério Público do Estado do Acre, Associação do Ministério Público do Acre (AMPAC) e Associação dos Servidores do Ministério Público (Assempac). Esta edição conta com a parceria do Sicoob Acre e Labnorte.

Festival de Bolos Piscina

Vem aí mais uma edição do Festival de Bolos Piscina promovido pela União do Vegetal – DAV Capixaba em parceria com a La Dolce Emporium. Serão três dias de bolos deliciosos, trabalhados artesanalmente para levar muito afeto para sua casa! O cliente escolhe a massa, o recheio e eles entregam os bolos sem adicional do transporte. Entrega 100% gratuita. Os bolos, com 20cm de diâmetro, custam R$30,00 com recheio e R$25,00 sem recheio.

Diplomação de Léo de Brito e Pedro Longo

Após fazer a retotalização dos votos, em cumprimento à sentença do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve a cassação dos diplomas e a declaração de inelegibilidade do deputado federal Manuel Marcos, do PRB, e da deputada estadual Doutora Juliana Rodrigues, também do PRB, o o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) diplomou, na sexta-feira (2), Leonardo de Brito (PT) e Pedro Luís Longo (PV) eleitos, respectivamente, para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Acre em solenidade no Plenário da Corte Eleitoral.

O deputado federal do PT do Acre, Léo de Brito, dedicou o mandato recém conquistado, aos fundadores do Partido dos Trabalhadores do Acre, Abrahim Farhat, o Lhé, e o ex-deputado federal Nilson Mourão. Antes de tomar posse em Brasília, o parlamentar fez visitas simbólicas ao ex-deputado federal e presidente de honra do PT, Nilson Mourão, e à filha do falecido Lhé, Cibele Farhat.

***

“Não podia iniciar essa nova jornada de outra forma, o Lhé e o Nilson sempre foram referências pra mim, eu cresci acompanhando a militância e a dedicação deles ao PT, ao Acre, as causas sociais, sempre defendendo os que menos tinham e os que mais precisavam. O Nilson, além de grande parlamentar, combativo, ético, sempre coerente, tem uma linda história de vida dedicada ao PT ao longo desses 40 anos, assim como o Lhé, que nos deixou esse ano”, disse o deputado federal.

Aniversário da Gabi

A aniversariante de ontem, 5, foi a enfermeira Gabriela Alves, a Gabi. Ela celebrou a data com discrição, com o marido Darci e a filha Maria Flor, como pede o momento. Felicidades para a família!

Fim da acne

Veja essa excelente dica da Farmácia Vitória Régia para quem tem problemas de acnes! O ACNULIGHT é a melhor inovação no tratamento contra acne. É um ativo 100% natural, seguro e vegano, composto por xanthones, que são frações ativas do mangosteen. Ele tem atividade antibacteriana, antioxidante e anti-inflamatória, inibindo o ciclo de acúmulos de acne. E na Farmácia Vitória Régia o atendimento e o cuidado com seus clientes são muito especiais. Para conhecer o trabalho da Vitória Régia siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Outubro Rosa na Ótica Moderna com descontos

É hora de se cuidar! A Ótica Moderna adentra o mês de outubro apoiando a campanha de conscientização Outubro Rosa, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A promoção da ótica, que visa também a prevenção da retina das mulheres, dá 70% de descontos na armação dos óculos, se a cliente optar pelas lentes fotossensíveis com tratamento blue cut. As lentes blue cut possuem tratamento que bloqueiam a luz azul nociva aos olhos e previnem o envelhecimento precoce da retina, entre outros benefícios. O endereço da ótica é rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

