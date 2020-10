Coronavírus: Comitê anuncia que Acre permanece novamente na bandeira amarela

O Acre permanece por mais 14 dias no nível de Atenção em relação à pandemia de coronavírus. A classificação de risco é representada pela bandeira de cor amarela. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (16), em videoconferência, pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Esta é a sexta vez consecutiva em que o estado fica nesse nível, totalizando três meses. O período analisado para a atual classificação foi de 27 de setembro a 10 de outubro. Uma nova avaliação acontecerá no próximo dia 30 para saber se o estado permanece, retrocede ou avança de faixa.

Nas últimas duas semanas, de acordo com a coordenadora do comitê, Karolina Sabino, as três regionais de saúde tiveram piora nos indicadores, mas não suficiente para justificar o retorno para a laranja.

Entre os indicadores analisados estão isolamento social, notificações por síndrome gripal, novas internações por síndrome respiratória aguda grave, novos casos confirmados de covid-19, novos óbitos por coronavírus, ocupação de leitos clínicos por pacientes com covid-19 e ocupação de leitos de UTI por pessoas acometidas pelo vírus.

A análise divulgada nesta sexta é a nona realizada desde a apresentação do Pacto Acre Sem Covid, no dia 22 de junho.

As regionais de saúde são a do Alto Acre, representada pelos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri; Baixo Acre (Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard) e Juruá (Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá).

