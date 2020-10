Coronavírus: número de casos, mortes e pessoas curadas por município no Acre; confira

Os municípios de Assis Brasil e Xapuri apresentam as maiores incidências do Estado com 9.437,8 e 7.250,4/100.000 habitantes

Cerca de 29.718 já receberam diagnóstico de coronavírus no Acre, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Até o momento, o Acre registra 77.535 notificações de contaminação pela doença, sendo que 47.897 casos foram descartados, enquanto 15 amostras de RT-PCR estão em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux.

PUBLICIDADE

A incidência da COVID-19 no Acre é de 3.398,7 casos por 100.000 habitantes. Os municípios de Assis Brasil e Xapuri apresentam as maiores incidências do Estado com 9.437,8 e 7.250,4/100.000 habitantes, respectivamente.

Confira a situação epidemiológica por município no Estado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários