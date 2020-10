Ulysses diz que Rocha tomou PSL de assalto: “Pessoa da mais alta periculosidade”

Ex-comandante da PM disse ainda que Minoru Kinpara é "pau mandado" do vice-governador

O ex-comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, não teve papas na língua ao falar sobre o vice-governador Major Rocha (PSL) em um vídeo gravado na noite desta quinta-feira (23) para as redes sociais.

De acordo com o militar, Rocha é uma pessoa “da mais alta periculosidade” para o Acre. Ele acusa o ex-tucano de ter tomado de assalto o PSL para impor uma ditadura no partido e praticar perseguições internas, das quais Ulysses teria sido alvo, segundo o próprio.

“O objetivo dele é o poder para ele ser sustentado por nós, que somos pagadores de impostos, pra sustentar ele e a família dele, porque já está ele, já botou a irmã, agora quer botar um irmão, na próxima quer botar um outro irmão e aí vai”, disse.

O coronel afirmou ainda que Rocha comanda um grupo que cria fake news para tentar destruir a imagem das pessoas. Comentou ainda que o major trai o governador Gladson Cameli, “metendo o punhal nas costas dele. Não passa confiança. Por isso ninguém se aliou com ele. O PSL só se aliou porque foi goela abaixo”.

Nem o candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kinpara, foi poupado das críticas. Para Ulysses, o ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) é pau mandado de Rocha. “Não posso jamais apoiar o Minoru. Se hoje o Rocha já monta nele, imagine quando ele for prefeito? Porque vai estar devendo favor pra ele. Sem contar o viés comunista que ele tem, não só por ter sido presidente do PT, mas militante por muitos anos”.

No início da semana, Ulysses surpreendeu o meio político local ao declarar apoio à Socorro Neri (PSB), mesmo o seu partido, o PSL, estando na disputa pela vice-prefeitura na chapa de Kinpara, com o Celestino Bento.

