Criminoso invade residência e fere quatro pessoas a tiros em Sena Madureira

Mathias Pereira Lira 20 anos, Nernias Pereira Lira, 21, Geovane Sena Gomes, 21, e Weenderson Silva de Souza, 25, foram baleados na tarde de segunda-feira (5), na rua Beira Rio, no bairro Vitória, em Sena Madureira no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam dentro de uma residência, quando um casal em motocicleta de cor vermelha chegou no local. O homem desceu e atirou várias vezes contra os quatro jovens, ferindo duas pessoas com um tiro nas costas e o outro no braço direito.

Antes de sair, o bandido ainda foi em outra residência nas proximidades e realizou mais disparos contra as pessoas que estavam lá, mas ninguém foi atingido. Após a ação, o homem voltou correndo para o veículo e o casal fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência, tendo em vista que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não estava na cidade. Os militares foram ao local e encaminharam as vítimas ao Hospital João Câncio Fernandes, no mesmo município.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores dos crimes, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação do crime seria mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas no município. O caso será investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.

