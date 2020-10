Criminosos atiram contra homens que jogavam sinuca em bar na Baixada da Sobral

Quatro criminosos em um Voyage branco chegaram no local e atiraram contra os clientes

Francisco Warlisson Leão de Oliveira, 38 anos, e Vitor Bruno Mendes da Silva, 20, foram baleados no bairro da Glória — regional da Baixada da Sobral, na noite desta terça-feira (13).

Segundo informações da Polícia Militar, os jovens estavam em um bar na Rua 15, quando quatro criminosos em um carro modelo Voyage de cor branco chegaram no local e atiraram contra os clientes do estabelecimento. Apenas Francisco e Vitor foram baleados. Após a ação, os bandidos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou Vitor Hugo ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo. O rapaz levou um tiro na cabeça. Já Francisco foi baleado na perna direita e foi conduzido ao PS por terceiros.

A PM colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O caso está sendo investigado por Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

