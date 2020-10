Curso de Medicina da Ufac tem a pior nota da instituição no Enade 2019

Os cursos de Medicina em Rio Branco e Engenharia Florestal em Cruzeiro do Sul tiveram as piores notas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2019 pela Universidade Federal do Acre (Ufac). O resultado foi divulgado nesta terça-feira (20).

Doze faculdades da instituição foram avaliadas no processo e nenhuma tirou a nota máxima, 5. Os cursos inicialmente citados pontuaram 1. As maiores notas foram de acadêmicos de Nutrição e Engenharia Civil, com 4.

Agronomia, Medicina Veterinária, Educação Física, Enfermagem de Rio Branco, Enfermagem de Cruzeiro do Sul, Engenharia Elétrica e Engenharia Florestal de Rio Branco tiraram 3.

Já Engenharia Agronômica de Cruzeiro do Sul pontuou 2.

Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enade tem o objetivo de avaliar, por meio de prova escrita, os cursos de ensino superior do país brasileiros.

