Curtinha: árbitro sergipano apita São Francisco-BA x Atlético-AC, pela 3ª rodada do grupo B

Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho vai comandar partida, neste sábado, no interior da Bahia

A terceira rodada do grupo B do Campeonato Brasileiro Feminino A2 começa neste sábado (31), com o confronto São Francisco-BA x Atlético-AC.

A escala da equipe de arbitragem está definida e a responsabilidade de comandar a partida será do sergipano Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho.

Danila Borges Martins e Patricia dos Reis do Nascimento serão as auxiliares e Eziquiel Sousa Costa vai atuar como quarto árbitro. Todos são da Bahia.

São Francisco-BA e Atlético-AC se enfrentam neste sábado, a partir das 15h (de Brasília), no estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde, no interior da Bahia.

As duas equipes ainda não venceram na competição. O São Francisco-BA é o quarto colocado e o Galo Carijó está em quinto, ambos sem ponto somado.

