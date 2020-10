De mãos dadas, educadores abraçam candidatura de Zequinha Lima e Henrique Afonso

A união de classe, as lutas pelas causas sociais, unidos ao espirito de vitória e fé na construção de um futuro diferenciado para Cruzeiro do Sul, são fatores que motivam os educadores a também abraçarem a candidatura de Zequinha Lima e Henrique Afonso. Em uma caminhada para vitória, a classe participou no início da noite desta sexta-feira (02) de uma grandiosa reunião, no Comitê central de da coligação “União a favor de Cruzeiro”.

Acompanhados de grandes lideranças, como o Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Nicolau Júnior, e ainda de vários candidatos a vereadores, Zequinha e Henrique expuseram suas propostas voltadas para o campo educacional, no intuito de melhorar cada vez mais a qualidade do ensino, baseado em condições dignas de trabalho para os profissionais, causas que são defendidas e trabalhadas pelos dois ao longo dos anos de sua trajetória.

“Me orgulho em fazer parte da educação, de também ser professor como vocês. Se pudesse voltar atrás, eu faria tudo igual novamente, pois sei que o caminho trilhado até aqui foi com base em princípios e honestidade. Junto com o Henrique estou muito feliz, o espírito se enche de alegria, e estar aqui entre vocês me sinto a vontade e cheio de motivação para continuar fazendo muito mais por Cruzeiro do Sul”, disse o candidato a prefeito Zequinha Lima.

