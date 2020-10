De máscara, Tom Cruise grava cenas de ‘Missão: Impossível 7’, em Veneza

Nunca se falou tanto sobre os bastidores do cinema como nos últimos meses. Afinal, a indústria teve que fazer uma verdadeira revolução em seus sets para retomar as filmagens em meio a uma pandemia. Uma das cenas que certamente vão entrar para a História como um registro desses tempos é a do astro Tom Cruise filmando, de máscara, cenas de “Missão: Impossível 7”. Ele foi clicado desse jeito, nesta terça-feira (20), enquanto gravava algumas cenas em Veneza.

Aliás, desde que começaram as gravações do longa, cliques dos bastidores têm pipocado nas redes sociais, parte deles feitos por fãs. Conhecido por dispensar dublês, a ator já foi visto em cenas de ação em lugares inusitados, como em cima de um trem, na Noruega. Ao que tudo indica, a sequencîa desta terça também foi gravada sem “substitutos”.

Mas todo esse esforço tem seu preço. Numa gravação em que saltava de um prédio paro o outro, o ator chegou a quebrar pé. Ou seja, os fãs da franquia podem esperar fortes emoções nas telas. O lançamento está previsto para o ano que vem.

Dirigido pelo cineasta Christopher McQuarrie, o sétimo filme “Missão: Impossível” teve sua produção interrompida no começo deste ano, como resultado da pandemia de coronavírus. As filmagens só foram retomadas em setembro.

O primeiro assistente do diretor, Tommy Gormley, falou à BBC Radio 4 sobre os desafios da produção: “Nós fazemos espetáculos, e é isso que as pessoas esperam de nós. Algumas coisas são muito desafiadoras, como cenas de dublês, cenas de multidões etc., mas não podemos fazer um filme de ‘Missão impossível’ e não ter uma cena de luta ou cenas de carros.” [Foto de capa: Marco Sabadin/AFP]

