De novo: No Acre, nove prefeitos disputam a reeleição neste ano de 2020

No Acre, nove dos 22 prefeitos tentam a reeleição em novembro. Eles representam 10% do total de pleiteantes majoritários que registraram candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC).

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), é uma delas. Ela foi eleita vice-prefeita em 2016 e assumiu a prefeitura em 2018 após o petista Marcus Alexandre deixar o cargo para concorrer ao governo do Acre.

Outro que também tenta a reeleição é o tucano Zum, de Assis Brasil, além de Fernanda Hassem (PT), de Brasileia. Em Plácido de Castro, o PSDB também lançou à reeleição Gedeon Barros.

O Progressistas tenta continuar com comando de Porto Acre e Santa Rosa do Purus com Bené Damasceno e Assis Moura, respectivamente, assim como o PROS, em Rodrigues Alves, com Jailson Amorim.

Por fim, os prefeitos de Senador Guiomard, André Maia (MDB), e de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT) entram na disputa para ficarem mais quatro anos administrando suas cidades.

