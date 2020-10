Debate, carreata, reuniões e agendas internas marcam o sábado dos candidatos na capital

Os candidatos à prefeitura de Rio Branco terão neste sábado (24) agendas de campanha diversas. Dentre elas estão: carreata, caminhada, agendas internas e debate.

Apenas o candidato Jarbas Soster (Avante) não teve sua agenda divulgada.

PUBLICIDADE

Minoru Kinpara (PSDB), inicia com reunião com apoiadores, agenda interna, reunião nos bairros com candidatos a vereadores e debate DCE da Ufac. Agenda será transmitido pelo Instagram e YouTube.

O candidato Tião Bocalom (Progressistas) terá uma mini carreata na Regional da Estação Experimental, debate do DCE da Ufac – Teatro Universitário e reunião com candidatos no Bairro Canaã.

Jamyl Asfury (PSC) terá uma caminhada pelas ruas do bairro São Francisco, reunião com lideranças, reunião no Mocinha Magalhães e evento no Benfica.

O candidato Daniel Zen (PT) inicia o dia tomando café com Marcus Alexandre no mercado do Bosque e segue em caminhada nas redondezas. Zen finaliza o dia no debate organizado pelo DCE da Ufac, com todos o candidatos à prefeitura de Rio Branco.

O candidato Roberto Duarte (MDB) fará a Caminhada da Mudança no bairro Calafate (Ponto de encontro: após o condomínio Topázio), gravação de programa eleitoral, reunião de alinhamento e planejamento de campanha e debate do DCE da UFAC, na sede da Fieac.

A candidata à reeleição Socorro Neri (PSB) terá reunião com funcionários de empresa, caminhada, encontro com apoiadores e debate promovido pelo DCE da Ufac.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários