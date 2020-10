Definidos campeões dos Jogos Escolares de Xadrez do Acre; confira a classificação final

Os campeões da disputa dos Jogos Escolares Virtuais de Xadrez do Acre estão definidos. A competição foi encerrada na segunda-feira (28), com a última rodada da categoria 12 a 14 anos masculino. As categorias 12 a 14 anos feminino e 15 a 17 anos masculino e feminino foram finalizadas na sexta-feira (25).

Ao todo, a competição remota contou com a participação de 81 alunos enxadristas de 26 escolas acreanas, 18 de Rio Branco, capital do estado, e oito de cidades do interior.

De cada categoria, os cinco melhores – com exceção da 15 a 17 feminino que foram apenas quatro –, garantiram vaga na Copa Internacional de Xadrez que será realizada em dezembro, também de forma remota, e vai ter a participação de representantes do Brasil, Bolívia e Peru.

Na classificação final por equipe, o Colégio Anglo, da capital, foi o grande campeão com 90,5 pontos somados.

Na categoria 12 a 14 anos feminino, Ana Flávia, do Colégio Anglo, ficou com o título. Na categoria 12 a 14 anos masculino, Pietro Anute, também do Colégio Anglo, foi o campeão.

Na categoria 15 a 17 anos feminino, Nauana de Oliveira, do Instituto São José foi a primeira colocada. Já na categoria 15 a 17 anos masculino, o título ficou com Sander da Conceição, da escola José Rodrigues Leite, de Rio Branco.

O professor Francisco Jonas, um dos responsáveis pela coordenação da disputa, destaca o crescimento do número de participantes na edição deste ano do evento.

– A evolução da categoria de xadrez escolar é evidente no nosso estado. O xadrez voltou aos jogos em 2017 com a participação de seis alunos de duas escolas da capital. Hoje, quatro anos depois, o número, tanto de participantes quanto de escolas envolvidas, nos traz a certeza que o trabalho está começando a se desenvolver. Iremos continuar com competições, treinamentos e aulas on-line enquanto tiver esse período de pandemia para continuar a despertar o interesse em nossa sociedade, tanto por parte dos alunos quanto dos gestores de escolas públicas e privadas – afirma.

De acordo com ele, uma seletiva será realizada no município de Assis Brasil, no interior do estado, neste mês de outubro, nos mesmos moldes da disputa dos Jogos Escolares Virtuais da modalidade (através do Lichess e do Google Meet) para definir a quinta representante da categoria de 15 a 17 anos feminino.

Os Jogos Escolares de Xadrez foram realizados pelo Departamento de Esporte da Secretaria de Estado de Educação, que conta com o apoio do Colégio Anglo, Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade) e da Federação Acreana de Xadrez.

Confira a classificação pro categoria

