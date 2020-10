Delegado do Acre apaga siglas de facções e diz que não dará trégua para o crime organizado

Ele espera mandar o recado aos faccionários de que não dará trégua para o crime organizado, as ações serão tomadas diariamente

O delegado Jundson Barros, chegou recentemente em Assis Brasil e já vem prometendo devolver a tranquilidade para os habitantes do município, em suas primeiras medidas, ele intensificou as ações de combate às organizações criminosas e ao tráfico de drogas, já que a cidade faz fronteira com o Peru e é rota de tráfico.

Uma ação que já foi colocada em prática, foi a eliminação das siglas de facções criminosas pichadas em patrimônios públicos e privados, com isso, ele espera mandar o recado aos faccionários de que não dará trégua para o crime organizado, as ações serão tomadas diariamente, segundo a delegacia.

