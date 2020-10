Demi Moore posa de lingerie aos 57. Não digam que ela está velha

No fim de semana, Demi postou fotos de lingerie na campanha. E o que aconteceu? Confira os comentários

A atriz Demi Moore tem 57 anos. E o que aconteceu com ela? Como acontece com a maioria das pessoas maravilhosas, o tempo passou e ela continuou linda. E foi convidada por Rihanna para ser uma das estrelas do desfile da marca de lingerie da cantora, a Savage X Fenty, que está disponível no Amazon Prime.

Tudo a ver, já que Rihanna, inteligentíssima, criou uma marca que tem como mote vestir todas as mulheres, mostrar todos os tipos de beleza e mulheres com personalidade. Ali as mulheres não usam só PP e não parecem todas saídas de um catálogo para agradar homens, como nos desfiles da Victoria’s Secret, por exemplo.

PUBLICIDADE

Rihanna, além de cantora e empresária, é ativista e sabe o que faz ao chamar Demi. Convidar uma mulher de quase 60 para posar de lingerie ainda é algo “corajoso” e até revolucionário. Sim, Demi tem um corpo totalmente padrão. Mas tem 57 anos. E mulher dessa idade não pode ser sexy. Tem que estar em casa, cuidando dos netos. Ou vestida toda de bege, bem discreta.

No fim de semana, Demi postou fotos de lingerie na campanha. E o que aconteceu? Enquanto muitos fãs a chamavam de maravilhosa, outros comentavam coisas como:

“O que essas dinossauras de Hollywood estão fazendo?

Por que elas sentem que tem que tirar a roupa para parecer que ainda é sexy. Vergonhoso”

“Você é uma velha delirante!”

“Você já teve o seu tempo, agora pare com isso.”

“Você é muito velha para isso.”

Bem, uma mulher pode fazer o que quiser independente da idade (e é ridículo ter que escrever isso mas parece que tem muita gente que ainda não sabe). E não, mulheres não precisam de aval para vestirem a roupa que querem, nem de regras. Isso vale para todas, de qualquer corpo e de qualquer idade.

Mas, pelo jeito, ainda vamos ter que ficar muito tempo repetindo isso. No caso de Demi, ela apenas continua fazendo que sempre fez, não? Ela sempre foi sexy e linda e ousada. Ela causou escândalo ao estampar uma capa da revista “Vanity Fair” grávida e nua em 1991. Por que ela não gostaria de se juntar com Rihanna nesse desfile? As pessoas não mudam de personalidade por causa da idade, não.

E se fosse o Keanu Reeves? O preconceito contra a idade atinge muito mais as mulheres. O ator Keanu Reeves, por exemplo, tem 56 anos. Sim, ele é apenas um ano mais novo que Demi. Ele seria chamado de “velho delirante” se fizesse uma campanha de cueca? Falariam que ele não tem mais idade para isso? O mesmo aconteceria com Brad Pitt (56) ou George Clooney (59)? Não. Claro que não.

E bom para eles, que podem continuar sendo eles mesmos com mais de 50 sem serem chamados de loucos ou passados. Tomara que um dia isso não seja um “privilégio” e que uma mulher posar de lingerie seja algo normal, não uma exceção ou uma forma de combate.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários