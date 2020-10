Deputado Jonas Lima se atrapalha e parabeniza Tião Viana por obras de Gladson

O deputado estadual Jonas Lima, do PT, cometeu um ato falho na sessão desta terça-feira (6), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ao parabenizar o ex-governador Tião Viana por obras em ramais de Cruzeiro do Sul que foram tocadas pelo atual governo.

“Quero elogiar o governador Tião Viana pela…” O parlamentar interrompeu o próprio discurso ao se dar conta do erro e logo corrigiu a fala. “…o governador Gladson Cameli pelo trabalho de serviço de ramal em Cruzeiro do Sul. Lá tem quatro patrulhas mecanizadas trabalhando. Isso é bom para a produção. Vejo assim como uma coisa boa”.

Ele aproveitou o elogio para cobrar que o mesmo tipo de serviço seja feito em Rodrigues Alves. “Tem quatro patrulhas em Cruzeiro do Sul. Por que não fazem uma divisão e colocam pelo menos uma para ajudar a prefeitura de Rodrigues Alves? O Deracre não funciona mais olhando para o povo. A Secretaria de Produção parece que não discute na base com o sindicatos e associações. Tem que acordar. Esse governo ainda está dormindo”, criticou.

