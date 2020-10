Deputado Léo de Brito dedica mandato a Lhé e Nilson Mourão

O deputado federal do PT do Acre, Léo de Brito, dedicou o mandato recém conquistado aos fundadores do Partido dos Trabalhadores do Acre, Abrahim Farhat, o Lhé, e o ex-deputado federal Nilson Mourão.

O parlamentar foi diplomado nesta sexta-feira (2) pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargadora Denise Bonfim, mas, antes de tomar posse em Brasília, fez visitas simbólicas ao ex-deputado federal e presidente de honra do PT, Nilson Mourão, e a filha do falecido Lhé, Cibele Farhat.

“Não podia iniciar essa nova jornada de outra forma, o Lhé e o Nilson sempre foram referências pra mim, eu cresci acompanhando a militância e a dedicação deles ao PT, ao Acre, as causas sociais, sempre defendendo os que menos tinham e os que mais precisavam. O Nilson, além de grande parlamentar, combativo, ético, sempre coerente, tem uma linda história de vida dedicada ao PT ao longo desses 40 anos, assim como o Lhé, que nos deixou esse ano”, disse o deputado federal.

Léo de Brito se soma aos 53 deputados federais do PT que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro, na Câmara Federal, e também será oposição ao governador Gladson Cameli.

Em manifestação pública, o parlamentar destacou a linha de atuação do seu novo mandato e enfatizou que não vai se calar diante de injustiças.

“A justiça tarda, mas não falha. E eu estou de volta, com muito mais vontade. Foi muito duro ver, assim como muitos, quase que sufocado, o que o desgoverno Bolsonaro está fazendo com o Brasil: a forma desdenhosa como tratou uma pandemia, a carestia e o desemprego, a retirada de recursos da educação, da saúde, da agricultura familiar e da ciência e tecnologia, a retirada dos direitos de servidores públicos, trabalhadores e aposentados, a entrega indiscriminada das reservas do pré-sal, a “boiada” que passa destruindo a natureza, isso sem falar nos escândalos de corrupção de uma família que se acha dona do Brasil”, disse Leo de Brito.

Sobre o governo Gladson Cameli, o parlamentar declarou que fará oposição respeitosa, mas enfatizou que seu compromisso é com o povo do Acre.

“O Acre tem um governo sem rumo e que em menos de dois anos já apresenta inúmeros casos de corrupção. O povo elegeu seus governantes, e eu respeito, mas não vou me calar diante das injustiças, assim como não me calei no primeiro mandato”, disse o deputado federal.

Léo de Brito tem 42 anos e foi eleito para o segundo mandato de deputado federal com 14.881 votos.

