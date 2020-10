Deputados derrubam três vetos de Gladson Cameli a projetos aprovados na Aleac

Esteve reunida na manhã desta quarta-feira (21) a Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para discutir os vetos a três projetos aprovados no parlamento pelo executivo acreano. Os deputados optaram pela derrubada, que agora segue para votação no plenário da Casa do Povo.

O resultado da votação foi pela derrubada dos vetos de Cameli. Os projetos são de autoria dos deputados Fagner Calegário, Daniel Zen e Chico Viga.

PUBLICIDADE

O primeiro trata do uso de veículos apreendidos que não comprovem origem – veto mantido; o segundo obriga bancos a fornecerem condições sanitárias mínimas aos clientes; e o terceiro é um projeto de Chico Viga, que cria a Central de Informações sobre pacientes internados por Covid-19.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários