Deputados Manoel Marcus e Juliana Rodrigues são afastados em definitivo pelo TRE

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, determinou o afastamento imediato do deputado federal Manoel Marcos e da deputada estadual Juliana Rodrigues, ambos do Republicanos, condenados por crimes eleitorais após a Operação Santinhos.

Na semana retrasada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a condenação dos acusados, que já haviam sido julgados pelo TRE no ano passado. Eles tiveram os votos anulados pela justiça.

A recontagem foi concluída e quem assume a vaga de Marcos na Câmara dos Deputados, em Brasília, é o petista Leo de Brito. A cadeira de Juliana na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ficará com Pedro Luís Longo, do PV.

