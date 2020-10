“Diabão” defende “Mulher Demônia” de críticas e diz que se sentem felizes

O casal de modificadores está junto há 11 anos e reside em Praia Grande, litoral de São Paulo. Carol tem mais de 60% do corpo tatuado e alterações na testa, dentes, língua e olhos. O Diabão tem 85% do corpo coberto por tatuagens e modificações como dentes e chifres alongados, além da remoção das orelhas e nariz, chamadas de carnificações.

De acordo com Michel, esse último procedimento o tornou terceiro homem do mundo a ter parte do nariz removida, e o primeiro do mundo. “Se você me perguntasse há 13 ou 14 anos, eu diria que jamais faria uma modificação no rosto. Falava que o rosto era cartão de visita, que era demais. Eu não me via chegando na modificação ou me apaixonando por modificação extrema”, explica. As informações são do G1.

“Essa galera ignorante sempre vai existir, não é? Eu tenho aprendido a ignorar, não por ser evoluído, mas porque já me causou muito mal. Me incomoda, mas não em relação ao pensamento contrário, a desaprovação ou quando a pessoa expõe seus pensamentos, mas pela falta de respeito. É ruim quando as pessoas são agressivas e te diminuem ou julgam pela aparência”, afirma Diabão.