Domingo é marcado por três jogos decisivos no futebol nacional; veja

O Brasileirão está com uma briga rodada a rodada pela liderança da competição envolvendo três equipes. A Copa do Brasil iniciou as oitavas de final recentemente, fase em que times poderosos entram para decidir quem fica com o título e, consequentemente, uma vaga na próxima Conmebol Libertadores da América. Nas duas competições, partidas importantes estão para acontecer envolvendo essas duas situações.

Domingo (25) é o dia! Para começar, às 16h (horário de Brasília), Fluminense e Santos se enfrentam no Maracanã, duelo de times que brigam diretamente por vaga no G-4. Mais tarde, às 18h15, Internacional e Flamengo se enfrentam de olho no topo da tabela do Brasileirão no Beira-Rio. Depois, às 20h30, o Morumbi será palco de São Paulo e Fortaleza para ver quem avança às quartas da Copa do Brasil .

Fluminense x Santos – Brasileirão (16h, Maracanã)

Os outros dois jogos de destaque do domingo até podem ofuscar um pouco Fluminense x Santos, mas essa é uma partida que merece muita atenção. Afinal, estamos falando de dois times embalados que brigam pelas primeiras posições da tabela de classificação do Brasileirão.

Mandante, o Flu chega para a 18ª rodada do Brasileirão em uma sequência de seis jogos sem saber o que é derrota. A equipe venceu Coritiba, Goiás e Bahia e empatou com Botafogo, Atlético-MG e Ceará. Esses pontos ajudaram a levar o Tricolor até a 6ª posição, com 26 pontos.

Com um a mais e uma posição acima está o Santos. O Alvinegro vem em um ótimo momento, com apenas uma derrota nos últimos 15 compromissos (venceu oito e empatou seis). Bem no Brasileirão, o Peixe foi ainda melhor na fase de grupos da Libertadores, passando em 1º na chave e com uma das melhores campanhas gerais às oitavas de final.

Com Digão suspenso, Luccas Claro deve ser titular ao lado de Nino pelo Fluminense, dupla que não tem ido bem na temporada. Já o Peixe pode ter os retornos de Marinho, Alison, Lucas Veríssimo e Madson. Com tantas dúvidas, o favoritismo é do Flu.

Internacional x Flamengo – Brasileirão (18h15, Beira-Rio)

É o grande jogo do fim de semana no Brasil! Internacional e Flamengo foram com times alternativos para os compromissos na Libertadores há alguns dias, pensando neste confronto direto pela liderança do Brasileirão. Os dois estão empatados na primeira posição com 34 pontos.

O Inter vem de derrota pela Libertadores, mas sem seus principais nomes. Com força máxima, o Colorado vem de quatro vitórias seguidas em uma sequência de sete jogos sem perder (empatou outras três vezes). O Flamengo está ainda mais embalado do que os gaúchos. Já são 11 partidas sem perder na temporada, com nove triunfos seguidos.

Ambos possuem os dois melhores ataques do Brasileirão e o Inter ainda tem a segunda melhor defesa do campeonato. Analisando os números dos adversários, é difícil imaginar quem vence, mas as estatísticas apontam para jogo com poucos gols, entre dois e três. Além disso, a chance de sair gol para os dois lados é bem grande.

São Paulo x Fortaleza – Copa do Brasil (20h30, Morumbi)

Depois do jogo maluco no Ceará, pela partida de ida, que empatou em 3 a 3, São Paulo e Fortaleza voltam a se encontrar, desta vez na casa dos paulistas. Quem vencer, avança para as quartas. Em caso de nova igualdade, por qualquer que seja o placar, a definição fica para as penalidades máximas.

A goleada por 5 a 1 sobre o Binacional há alguns dias não ajuda muito o São Paulo, que ainda é cobrado por bons resultados, principalmente em jogos importantes. E isso é o que não falta para o Tricolor, que na sequência pega o Lanús duas vezes pela Sul-Americana e o Flamengo pelo Brasileirão.

O Fortaleza chega com mais moral. São 11 jogos de invencibilidade e título cearense conquistado dias atrás em cima do rival Ceará. O problema é que não poderá contar com Felipe Alves e Carlinhos, expulsos no primeiro jogo.

Apesar do 3×3, as duas equipes têm sido bem econômicas quando o assunto é marcar gols. Portanto, é difícil prever um duelo com muitas bolas na rede, ainda mais porque ambos chegam bem mexidos (o São Paulo tem seis e pode chegar até a oito com Luciano e Igor Vinícius). O Fortaleza aparece como zebra e uma aposta no Leão pode render lucro alto caso o time de Ceni avance.

