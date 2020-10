Inter vence Galvez e avança na Copa do Brasil Sub-20

Camisa 18 marca aos 49 minutos do 2º tempo e garante vitória do Colorado por 1 a 0, nesta quarta-feira (28)

VAGA CONFIRMADA

O Internacional superou o Galvez por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20.

O gol da partida saiu apenas aos 49 minutos do segundo tempo, com o atacante Douglas Cunha. Como já havia vencido o jogo de ida por 3 a 0, o Colorado confirmou a vaga para as quartas de final da competição. Palmeiras ou Londrina-PR será o rival da próxima fase. O Imperador está desclassificado.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Internacional espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Londrina-PR. No primeiro jogo, as duas equipes empataram por 2 a 2.

COMO FICAM

Como já havia vencido o jogo de ida por 3 a 0, o Internacional confirmou a vaga para próxima fase da Copa do Brasil. O Imperador se despede da competição

PRIMEIRO TEMPO

O Galvez dominou praticamente todo primeiro tempo, teve mais a posse de bola, mas não criou tantas oportunidades claras de gol. O Internacional teve a primeira chance da partida.

Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, o atacante Léo subiu e cabeceou no meio do gol. Gabriel segurou firme, sem dificuldades. Aos 14 minutos, o Imperador teve a primeira grande chance.

Após cobrança de falta pelo setor direito de ataque, a bola passou por cima do goleiro do Inter e Rick, com gol livre, cabeceou pra fora. O Imperador seguiu tentando furar a defesa do Colorado, mas sem sucesso.

Os visitantes jogavam sem pressa e usavam e abusavam da vantagem conquistada no jogo de ida (3 x 0). O Inter teve mais uma oportunidade aos 45 minutos. Léo recebeu a bola na grande área, driblou o zagueiro Jadson e chutou cruzado. O goleiro Gabriel, bem posicionado, fez a defesa.

SEGUNDO TEMPO

O Internacional voltou melhor na etapa final e quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Após jogada de Vitinho, pelo setor esquerdo de ataque, a bola chegou na área para Gustavo, que chutou de primeira, sem marcação, mas mandou pra fora.

Aos 13 minutos, Vitinho arriscou o chute de fora da área, mas bola passou à direita do goleiro Gabriel, que apenas acompanhou o lance. Apesar de ter feito algumas substituições, o Galvez não conseguia criar oportunidades claras de gol.

O Inter jogava sem pressa e valorizava a posse de bola. A grande oportunidade no segundo tempo do Imperador foi aos 34 minutos, com John.

O atacante arrancou no campo de ataque e chutou de fora da área, e a bola passou pelo lado direito da trave do goleiro do Inter. Nos minutos finais, o Imperador já não mantinha o mesmo ritmo de jogo e viu o atacante Douglas Cunha, aos 49 minutos, abrir o marcador.

O camisa 18, que havia entrada na vaga do atacante Léo, recebeu passe em profundidade, driblou o goleiro Gabriel e chutou cruzado. O defensor do Imperador ainda tentou tirar, mas a bola só parou no fundo do gol.

(Foto de capa: G1)

