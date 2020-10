Duarte alfineta Minoru sobre proposta de passe livre de ônibus: “Fora da realidade” 

A medida do passe livre iria trazer um prejuízo mensal de R$10 milhões aos cofres

O candidato Roberto Duarte (MDB) voltou a atacar o tucano Minoru Kinpara (PSDB), durante a rodada de entrevista realizada pela TV Gazeta na tarde desta quinta-feira (1). Segundo ele, a proposta de concessão de passe livre gratuito aos estudantes da capital, prometida por Kinpara, é inviável economicamente.

“O passe livre é uma proposta fora da realidade orçamentária do município. Qualquer candidato que venha propor passe livre em Rio Branco, estará faltando com a verdade”, cutucou o candidato.

Segundo o atual deputado estadual, a ideia é positiva, porém, a medida iria trazer um prejuízo mensal de R$ 10 milhões aos cofres públicos, recurso esse que o município não tem como arcar.

Ao ser questionado sobre se iria cumprir o mandato de prefeito, caso fosse eleito, o emedebista foi enfático. “Esse é o meu compromisso com o eleitor de Rio Branco, concluir o mandato”, explicou.

Duarte fez questão de levantar uma polêmica, no bate papo ao vivo, em relação aos transportes públicos. Em sua opinião, se faz necessária uma mudança nas empresas que atuam na cidade. “Precisamos trocar as empresas de ônibus de Rio Branco. Eles já estão há 20 anos, além disso, os impostos são pagos fora da Capital. Temos que fazer as empresas gerarem renda”, argumentou.

