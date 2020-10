Dupla tentativa de homicídio no Oscar Passos 2 é registrada em Rio Branco

A PM acredita que a guerra entre facções seria o motivo do crime

Paulo Feiner Brás de Souza, 31 anos, e Sávio de Souza Parada, 24 anos, foram feridos a tiros na noite desta sexta-feira (2). A tentativa de homicídio ocorreu na Rua Professor Luiz Pereira, no bairro Oscar Passos 2 – regional do São Francisco.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam no terreno de uma residência e foram surpreendidos por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. Um dos bandidos desceu do moto, se aproximou e atirou diversas vezes contra a dupla.

Paulo foi atingido por seis tiros, sendo cinco no peito e um na mão, e Sávio foi baleado na cabeça. Mesmo feridos, os homens correram e se abrigaram em casa. Os bandidos fugiram do local em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias para prestar socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Até o momento, a Polícia Militar ainda não conseguiu encontrar os autores do crime, mas acredita que a motivação seria a guerra entre facções. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

