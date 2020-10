Durante posse na Aleac, Pedro Longo diz que quer diálogo com diversas correntes políticas

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) empossou nesta terça-feira (6), em sessão solene, o deputado estadual Pedro Luís Longo, do PV. Ele assume a cadeira deixada por Juliana Rodrigues (Republicanos), que teve a cassação confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por compra de votos, abuso de poder econômico e uso indevido de verbas do fundo partidário.

Os votos da evangélica foram anulados pela Justiça e, com isso, o 25º mais votado nas eleições de 2018 assumiu a vaga, em um processo inédito no Acre.

A sessão de posse foi realizada no plenário da Aleac, após meses sem atividades públicas na Casa por conta da pandemia de coronavírus. Longo já havia sido diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) na sexta-feira (2).

Durante a posse no parlamento, ele recebeu das mãos do presidente Nicolau Junior e de sua filha o bottom da Aleac e fez o juramento em que promete desempenhar fielmente o mandato que lhe foi confiado, “servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo acreano”.

Em seu discurso, o novo deputado reconheceu a qualidade do trabalho parlamentar desenvolvido por Juliana Rodrigues e esclareceu que chega à Casa do Povo não como suplente convocado, mas como deputado eleito, conforme proclamação da Justiça Eleitoral.

“Quero manifestar desde já minha firme intenção de contribuir para os debates que aqui serão travados com equilíbrio, moderação e permanente busca pelo diálogo entre as mais diversas correntes políticas e partidárias que formam o espectro democrático”.

Ele reiterou o que já disse em algumas entrevistas: vai trabalhar dobrado para produzir em dois anos o que normalmente se faz em quatro. “Mas não há problema. Estou preparado”.

