Durante visita ao Tucumã, Roberto Duarte destaca propostas para os micro e pequenos empreendedores

O candidato visitou o bairro para conversar com moradores e comerciantes

O candidato a prefeito de Rio Branco, Roberto Duarte, visitou na tarde de hoje, 22, o bairro Tucumã e aproveitou para apresentar, aos comerciantes locais, as propostas voltadas ao emprego e empreendedorismo.

FONTE: ASCOM

Segundo Roberto Duarte, uma das bandeiras do seu Plano de Governo para os próximos quatro anos é promover a geração de emprego e renda, e apoiar os empreendedores, especialmente no enfrentamento da crise pós-pandemia.

“A campanha este ano está diferente e mais curta. Mais do que nunca é fundamental este “olho no olho” da população. Seremos parceiros da iniciativa privada e reduziremos a burocracia a quem quer empreender, com mais oportunidade de trabalho, emprego e renda”, garantiu Roberto Duarte.

Conheça algumas propostas voltadas ao emprego e empreendedorismo

• Criar o programa Pro-negócio, com a oferta de microcrédito produtivo (R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00) com juros próximo a zero e condições facilitadas para micro e pequenos empreendedores;

• Simplificar e desburocratizar os processos de abertura de micro e pequenas empresas, a fim de viabilizar, de forma rápida, a emissão de documentação, alvarás e licenças.

Roberto Duarte e Antônia Lúcia são os candidatos a prefeito e a vice-prefeita de Rio Branco pela coligação “Coragem para Mudar” (MDB, PTB, PL e Republicanos). Para conhecer as propostas para os próximos quatro anos, acesse o Plano de Governo.

