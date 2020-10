Educação municipal recebe o reforço de mais 97 novos servidores efetivos

A prefeitura de Rio Branco promoveu na manhã desta sexta-feira, 9, no Auditório do Centro Universitário UNINORTE, a solenidade de posse dos 97 novos servidores, que reforçarão os trabalhos da Educação pública municipal da Capital.

Os profissionais foram aprovados nos concursos públicos nº 01/2016 e 01/2019, para os cargos de assistente escolar, assistente de creche, cuidador pessoal, merendeira, motorista, professor da Educação Infantil, professor da Pré-Escola, professor de creche, professor da Educação Fundamental da Zona Urbana, professor da Educação Fundamental da Zona Rural, professor da Educação Especial – mediador e professor da Educação Especial – AE.

PUBLICIDADE

Os referidos certames foram realizados pela Secretaria Municipal de Educação – SEME.

A secretária Municipal de Educação, Vômea Araújo, destacou a importância do ato. “Esse é um momento muito importante, principalmente para a vida de cada um de vocês. Eu já estou nessa caminhada, no Município, há 26 anos. A Secretaria Municipal de Educação é só harmonia, é amor. A gente é uma família muito unida”, enfatizou.

“Esse é um momento de agradecer muito a Deus. Em meio a esse momento de pandemia e hoje nós estamos aqui para um ato tão maravilhoso, que é tornar cada um de você efetivo na rede municipal de Educação”, afirmou a secretária.

Vômea Araújo lembrou que muitos dos empossados já trabalharam como servidores provisórios. “E todo ano era aquela incerteza: será que eu continuo? será que não? Agora a situação mudou. Daqui pra frente vocês serão efetivos e nós contaremos com cada um de vocês para fazer esse trabalho”, enfatizou.

A secretária municipal da Casa Civil, Rozária Maia, disse que a ordem da prefeita Socorro Neri, que não participou da solenidade em respeito à legislação eleitoral, foi de que a equipe não medisse esforços para receber os novos servidores com todo o carinho que ela pessoalmente gostaria de dar a eles. “Vocês são muito bem vindos a essa família, que é a Prefeitura de Rio Branco”, destacou.

A Presidente do Conselho Municipal de educação, Ana Lúcia Galvão – Alegria estar aqui com vocês. Momento de muita felicidade. Disse que lembrou de quando foi empossada. Disse que o foco sempre deve ser o aluno e parabenizou a gestão municipal por estar atenta à Educação. “Quando vocês chegarem em casa, sempre se lembrem de foram empossados para dar o seu melhor. Nós somos servidores públicos e vamos servir com maestria”, salientou.

Agradecimento

A servidora Alaize Nunes da Silva, que falou em nome dos empossados, disse da alegria de todos em assumir seus postos de trabalho. “Só tenho a agradecer. É uma honra estar aqui, hoje, nesse momento tão esperado por todos. A gente já estava aflito por ter que esperar, porém a gente entende os protocolos que devem ser seguidos. Esse é um momento de agradecer e esperar que só coisas boas aconteçam daqui pra frente em nossas vidas”, destacou.

Os novos profissionais contratados pelo Município de Rio Branco deverão iniciar suas atividades na próxima semana, após serem lotados em seus futuros locais de trabalho.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários